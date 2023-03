Sally Bowles (Leonie Kappmeyer) ist der Star der Show im Kit-Kat-Club. Am 11. März feiert das Musical „Cabaret“ Premiere im Großen Haus des Volkstheaters Rostock. Foto: Mirco Dalchow up-down up-down Zwischen Glitzer und Demokratieverlust Musical „Cabaret“ feiert Premiere am Volkstheater Rostock Von Aline Farbacher | 10.03.2023, 16:36 Uhr

Am 11. März feiert der Klassiker „Cabaret“ im Großen Haus Premiere. Was die Besucher erwartet, warum das Musical so besonders ist und wer sich das Stück aus den 1960er-Jahren ansehen sollte.