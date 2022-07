Mehr als 100 Schiffe haben sich für die 31. Hanse Sail in Rostock angemeldet. FOTO: dpa-Zentralbild/Jens Büttner up-down up-down Hanse Sail 2022 Das erwartet die Gäste in den 33 Erlebnisbereichen in Rostock Von Anne Luttermann | 13.07.2022, 14:10 Uhr

Mit den Erlebnisbereichen will das Großereignis Hanse Sail in Rostock mehr Vielfalt als je zuvor bieten. Mehr als 100 Schiffe kommen. Auch an Land soll deutlich werden, wofür die Hanse Sail steht.