Daniela Siegl betreibt bereits ein Geschäft für Wohn- und Gartenaccessoires in Bad Doberan. Am 19. Mai eröffnet sie ihren zweiten Laden in Warnemünde. Dort vertritt sie namenhafte Marken und verkauft von der kleinen Muschel bis zum großen Markensofa alles rund ums Thema Wohnaccessoires.

Foto: Maria Pistor