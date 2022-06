Dana Kathrin Dohr von der Universität Rostock hat 2022 den Kommunikationswettbewerb Rostocks Eleven gewonnen. FOTO: Thünen-Institut für Ostseefischerei/Annemarie Schütz Wettbewerb Rostocks Eleven Dana Kathrin Dohr gewinnt mit Forschung zu Gehörlosen-Implantat Von Anne Luttermann | 06.06.2022, 15:24 Uhr

Mehrere Nachwuchswissenschaftler traten in Rostock in einem Wettstreit um verständliche Wissenschaftskommunikation an. Was das Besondere an dem Thema von Dana Dohr ist.