Bitter: Damian Roßbach (links) hat unfreiwillig für Fürth getroffen, was letztlich die Niederlage bedeutete. Umwerfen lässt er sich von dem Missgeschick nicht: „Fehler passieren – rote Karten, Eigentore, was weiß ich. Das ist das normale Fußballgeschäft. Wenn man sich deswegen runterziehen lässt, ist man da fehl am Platz. Deshalb: Kopf hoch, egal, was passiert!“

