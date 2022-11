Die Stimmzettel zur Stichwahl des Rostocker Oberbürgermeisters sind gedruckt, hier präsentiert von Fabian Peter, Sachbearbeiter Wahlen im Rostocker Rathaus. Am 27. November treten Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert (Einzelbewerber) gegeneinander an. Foto: Jens Griesbach up-down up-down OB-Wahl 2022 Rostock Countdown für Oberbürgermeister-Stichwahl in Rostock läuft Von Jens Griesbach | 21.11.2022, 14:12 Uhr

Noch einmal werden die Rostocker am 27. November an die Wahlurnen gerufen. Doch wer bei der Oberbürgermeister-Stichwahl seine Stimme per Briefwahl abgeben will, sollte sich sputen.