Trotz Aufhebung der Corona-Maßnahmen gibt es in Rostock noch mehrere Testzentren. FOTO: Bernd Wüstneck/dpa Corona in Rostock Impfstützpunkte schließen und Testzentren werden abgebaut Von Nicolas Bahr | 11.05.2022, 16:00 Uhr

Die Corona-Pandemie neigt sich dem Ende zu – zumindest scheint es so, denn in Rostock schließen zahlreiche Testzentren und sogar die öffentlichen Impfstützpunkte. An einigen Orten werden jedoch noch Abstriche gemacht.