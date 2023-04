Ein Team von etwa 15 Leuten baute am Mittwoch das Zelt des Circus Fantasia am Stadthafen auf. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Saisonbeginn im April So wird das Zelt des Circus Fantasia am Rostocker Stadthafen aufgebaut Von Carolin Beyer | 12.04.2023, 16:30 Uhr

Der Mitmachzirkus am Rostocker Stadthafen startet demnächst in die Saison. Am Mittwoch wurde mit dem Aufbau des Zeltes begonnen.