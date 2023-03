Seit 1. März ist Cindy Mardini die neue Stadtteilmanagerin in Rostock-Toitenwinkel. Foto: Aline Farbacher up-down up-down Neue Stadtteilmanagerin in Rostock Cindy Mardini will allen zeigen, wie viel Power Toitenwinkel hat Von Aline Farbacher | 17.03.2023, 15:55 Uhr

Seit 1. März ist Cindy Mardini die neue Stadtteilmanagerin in Toitenwinkel. Warum ihr das Viertel am Herzen liegt, was sie erreichen will und welche Bauvorhaben in 2023 anstehen.