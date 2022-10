Die Ärztinnen Leyla Kuzu (links) und Randi Kresse bilden sich in Rostock weiter. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Robotik, Computersimulation, Virtual Reality Chirurgen aus ganz Deutschland trainieren in Rostock Von Anne Luttermann | 11.10.2022, 18:41 Uhr

Praktische Übungen mit Operationsrobotern, Eingriffe an Organen aus dem 3D-Drucker und Standardoperationen an Tierpräparaten: Das alles können junge Ärzte aus ganz Deutschland in Rostock üben. Erstmals kommt auch ein OP-Roboter zum Einsatz.