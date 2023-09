Gerade noch einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer verhindern konnte eine Busfahrerin in Rostock. Zu dem Beinaheunfall kam es am Montagmorgen, 11. September, gegen 7.50 Uhr in der Tessiner Straße in Fahrtrichtung Brinckmansdorf. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein in gleicher Richtung fahrender Radfahrer das Rotlicht der für ihn geltenden Ampel an der Einmündung zum Modersohn-Becker-Weg, teilte Polizeisprecher Martin Ahrens von der Polizeiinspektion Rostock am Dienstag mit.

„Die 60-jährige Busfahrerin konnte mit einer Gefahrenbremsung während des Abbiegens zwar die Kollision mit dem Radfahrer vermeiden, jedoch rutschte ein sechsjähriges Mädchen von ihrem Sitz und wurde hierdurch leicht verletzt“, so Ahrens. Die Identität des Radfahrers sei der Polizei noch unbekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.