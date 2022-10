Künftig soll die derzeitige Buga Rostock 2025 GmbH unter dem Namen Museumspark Rostock GmbH nur noch für die Belange des IGA-Parks zuständig sein. (Symbolfoto) Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Hauptausschuss gibt Empfehlung ab Buga Rostock GmbH soll neuen Namen erhalten Von Aline Farbacher | 20.10.2022, 14:49 Uhr

Nach dem Aus der Bundesgartenschau 2025 in Rostock soll die bisher dafür zuständige Gesellschaft einen neuen Namen bekommen. Wie der neue Name lautet und für was die GmbH künftig zuständig ist.