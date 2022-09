Nach Jahren der Planung wurde die Bundesgartenschau in Rostock, die 2025 stattfinden sollte, abgesagt. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Nach Absage der Gartenschau Zukunft von Rostocker Buga-Vorhaben wird in Schwerin entschieden Von Nicolas Bahr | 28.09.2022, 14:45 Uhr

Rostocker Großprojekte stehen auf der Kippe. Ob Warnowbrücke, Archäologisches Landesmuseum und Co. umgesetzt werden, entscheidet eine Arbeitsgruppe in Schwerin. Was auf dem ersten Treffen am Dienstag entschieden wurde.