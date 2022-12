Dachdecker Leon Wiesner (v.r.) konnte den Kampf unter Aufsicht des Ringrichters gegen Koch Alexander Camasasca gewinnen. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Erste Benefiz Fight Night Bürger aus MV boxen in Güstrow um Ehre und für die Kinder Von Nicolas Bahr | 04.12.2022, 08:29 Uhr

Es wurde geboxt, geschwitzt und geblutet – am Sonnabend traten Bürger und Kampfsportler aus ganz MV im Ring gegeneinander an. Mit der ersten Benefiz Fight Night in der Güstrower Kongresshalle wurde Geld für Kinderhilfsprojekte gesammelt.