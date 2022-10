Öffentliche Toiletten scheinen in Rostock rar zu sein. Foto: dpa up-down up-down Umfrage zum Wochenende Braucht Rostock mehr öffentliche Toiletten? Von Anne Luttermann | 21.10.2022, 15:31 Uhr

Wildpinkler werden in Rostock zum Problem. Gibt es zu wenig öffentliche Toiletten in der Hansestadt? Was denken Sie? Stimmen Sie auch ohne Abo ab.