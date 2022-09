Marc Biemann, Ole Markert, André Minkwitz, Tobias Möser, John Padeyke und Perry Zörner wollen in Rostock zu Brandmeistern ausgebildet werden. Foto: Brandschutz- und Rettungsamt up-down up-down Brandmeister starten Ausbildung Rostocker Feuerwehr bekommt Unterstützung durch neue Anwärter Von Nicolas Bahr | 30.09.2022, 14:58 Uhr

Sie wollen Rostocker vor Bränden und Feuern schützen – sechs Anwärter starten in Rostock ihre 18-monatige Ausbildung zum Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr. Was die Rostocker in den kommenden eineinhalb Jahren lernen.