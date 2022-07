FOTO: Stefan Tretropp Warnemünde Feuer auf Fischkutter am Alten Strom Von Stefan Tretropp | 15.07.2022, 06:54 Uhr

Die Feuerwehr rückt am späten Donnerstagabend mit einem Großaufgebot in Warnemünde an. Grund war ein Brand auf einem Verkaufsschiff am Alten Strom.