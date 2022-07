Daniela Meisel ist mit ihrer Boutique Spürsinn in Rostock bereits mehrmals umgezogen. FOTO: Nicolas Bahr up-down up-down Boutique Spürsinn zieht um Daniela Meisel verkauft in Rostock bald mehr als nur Kleider Von Nicolas Bahr | 28.07.2022, 14:18 Uhr

Vom Friedhofsweg in die Kröpeliner Straße und nun in die Eselföterstraße – nach zehn Jahren muss Daniela Meisel mit ihrer Boutique Spürsinn erneut umziehen. Für sie und ihre Kunden bringt das jedoch so einige Vorteile mit sich.