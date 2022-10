Eigentumswohnung zum Sparpreis? In Rostock-Groß Klein plant das Unternehmen Bonava genau das. Grafik: Bonava Deutschland GmbH up-down up-down Neubauprojekt in Groß Klein Bonava verkauft Wohnungen in Rostock zum Sparpreis Von Milad Khoshdel | 20.10.2022, 15:27 Uhr

Das Unternehmen Bonava bietet in Rostock-Groß Klein Eigentumswohnungen zum Sparpreis an und reagiert damit auf den rasant gestiegenen Zinssatz des Immobilienmarkts. Allerdings sind diese Wohnungen nicht nur günstiger, sondern es fehlt auch etwas an der Ausstattung.