Zehntklässler Oska (M.) und seine Mutter Susanne Behrend, informierten sich bei Regenald Kühn, Lehrer im Bereich Elektrotechnik, über die Ausbildungsmöglichkeiten an der Beruflichen Schule Technik in Rostock. Foto: Betty Koschka up-down up-down Tag der offenen Tür in Rostock Berufliche Schule für Technik wirbt um Fachkräfte Von Betty Koschka | 15.01.2023, 14:15 Uhr

Junge Technikinteressierte hatten am Sonnabend, 14. Januar, die Möglichkeit, sich die Berufliche Schule für Technik in Rostock ganz genau anzuschauen und sich über verschiedene Bildungswege zu informieren. Schulleiter Holger Verchow hofft indes auf Nachwuchs, der in der Branche immer dringender gebraucht wird.