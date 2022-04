Zwischen Evershagen und Schutow wird im Herbst die Fahrbahndecke der Stadtautobahn erneuert. FOTO: GEOS Baustellen in Rostock Im Herbst rollen auf der Stadtautobahn die Bagger Von Malte Fuchs | 27.04.2022, 17:18 Uhr

In Rostock wird gebaut. An mehreren Stellen in der Stadt werden Straßen erneuert. Und noch in diesem Sommer soll eine Großbaustelle endlich fertig werden.