Ab Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer überall in Rostock erneut auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Mit Karte: Baustellen in Rostock Neubramowstraße in Rostock mehrere Wochen voll gesperrt Von Jens Griesbach | 19.03.2023, 12:32 Uhr

Ab Montag müssen Verkehrsteilnehmer Am Kabutzenhof oder auch im Bahnhofsviertel mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Aber auch anderenorts in der Hansestadt wird gebaut. Ein Überblick über aktuelle und hartnäckige Baustellen in und um Rostock.