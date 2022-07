Die Polizei mahnt zur Vorsicht vor Trickbetrügern, die sich als falsche Polizisten am Telefon ausgeben. (Symbolbild) FOTO: Jan Woitas/dpa up-down up-down Telefonbetrug in Rostock Bankmitarbeiter verhindert Verlust von über 40.000 Euro an falsche Polizisten Von Caroline Bothe | 19.07.2022, 15:26 Uhr

Allein am Dienstag sind bei der Rostocker Polizei drei Anzeigen wegen Betruges eingegangen. Die Täter kontaktierten ihre Opfer per Telefon. In einem Fall konnte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter jedoch Schlimmeres verhindern.