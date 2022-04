Die Brüder Hannes (r.) und Philip Scholz haben sich den Traum vom eigenen Café erfüllt – ihre Kaffee Bar am Dobi eröffnet am Sonnabend. FOTO: Aline Farbacher Kaffee Bar am Dobi in Rostock Bei den Baltic Brothers liegt die Liebe zum Kaffee in der Familie Von Aline Farbacher | 07.04.2022, 14:41 Uhr

Das neue Café am Doberaner Platz in Rostock eröffnet am Sonnabend. Neben Kaffeespezialitäten wollen Hannes und Philip Scholze einen Ort mit besonderer Atmosphäre schaffen. Stammkunden haben die Brüder bereits jetzt schon.