Nach dem symbolischen Spatenstich durch Projektleiter Maik Reckling (v.l.), Frank Haberlandt von der DB Netz AG, Christian Guin von der Verkehrsgesellschaft MV, Großprojektleiterin der DB in MV Sylvia Lischke und dem amtierenden Rostocker Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski starteten am 17. Oktober die Bauarbeiten am Bahnhof im Stadtteil Bramow.

Foto: Joachim Kloock up-down up-down