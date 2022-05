Marie Hagen (l.) und Nadine Schlefske arbeiten im Projekt Babylotse mit. FOTO: Dörte Rahming Rostock Projekt Babylotse im Südstadt Klinikum unterstützt junge Eltern Von Dörte Rahming | 01.05.2022, 14:14 Uhr

Es ist das erste Projekt dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern. Die Idee stammt von einem Kinderarzt in Hamburg und wird seit 2007 nach und nach in ganz Deutschland etabliert. Wir stellen die Macher und ihr Angebot vor.