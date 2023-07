Immer wieder kommt es vor, dass besonders schwere und große Babys geboren werden. Auch in Rostock erinnern sich Ärzte an solche Fälle. Symbolfoto: congerdesign auf Pixabay up-down up-down Rekordverdächtige Geburten in Rostock Wenn das Baby bei der Geburt fast sechs Kilo wiegt Von Antje Kindler | 10.07.2023, 16:16 Uhr

In Hagenow wurde im Juni ein 6,1 Kilogramm schweres Baby auf natürlichem Weg geboren. Auch in Rostock erinnern sich Ärzte an Geburten mit ähnlich schweren Neugeborenen. Diese sind jedoch nicht ohne Risiko.