Vorbereitungsprogramm auf die Praxis Vom Lehrling zum Filialleiter: Azubis übernehmen Rostocker Lidl-Filiale Von Antje Kindler | 04.08.2023, 17:39 Uhr Obwohl noch mitten in der Ausbildung, darf Azubi Marat Koslov ab Montag, 7. August, die Lidl-Filiale leiten - zusammen mit weiteren Auszubildenden. Foto: Georg Scharnweber

Sie stecken zwar alle noch mitten in der Lehre, doch ab Montag, 7. August, sind zwölf Azubis für den Betrieb der Filiale in der Maxim-Gorki-Straße in Evershagen verantwortlich - inklusive Warenbestellung, Abrechnung und Co. Was hinter der Aktion steckt.