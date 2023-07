Neben den Kurzkrimis im Grußkartenformat legt Autorin Wiebke Salzmann nun ihr zweites Buch vor. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Mönchhägerin präsentiert neues Buch Autorin Wiebke Salzmann entführt ihre Leser in eine spannungsreiche Zeitreise Von Malte Fuchs | 14.07.2023, 14:17 Uhr

Eigentlich ist Wiebke Salzmann Lektorin für Schulbücher – doch schreibt die 58-Jährige auch selbst spannungsreiche Geschichten. In ihrem neuesten Werk entführt sie die Leser unter anderem in die Fluten eines Jahrhunderthochwassers vor 150 Jahren. Was die Autorin als Nächstes plant und warum Regionalkrimis so beliebt sind.