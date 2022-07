Der Autofahrer rutschte beim Ticketkauf vom Bremspedal. FOTO: Stefan Tretropp up-down up-down Unfall am Rostocker Warnowtunnel Autofahrer rutscht vom Bremspedal und kracht in Betonpfeiler Von Stefan Tretropp | 01.07.2022, 16:34 Uhr

Als ein Autofahrer an der Mautstation am Warnowtunnel sein Ticket bezahlen wollte, raste er plötzlich in einen Betonpfeiler. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.