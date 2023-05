Wer in Rostock mit dem Auto von A nach B fahren muss, wird auf dem Weg mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann auf sie treffen: Baustellen. Bis zu 190 von ihnen sind täglich im gesamten Stadtgebiet aktiv, nannte Rathaussprecherin Kerstin Kanaa im April Zahlen. Für Autofahrer bedeutet dies oft Geduld bewahren, wenn es sich auf Rostocks Straßen mal wieder staut.

Allein

Eine Alternative für genervte Verkehrsteilnehmer kann und soll in der Hansestadt der Öffentliche Nahverkehr sein. Deswegen soll auch das Straßenbahnnetz der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) in Reutershagen ausgebaut werden. Lassen Sie Ihr Auto lieber stehen, um Staus zu umgehen und nutzen Sie stattdessen vermehrt das ÖPNV-Angebot in Rostock? Stimmen Sie ab!