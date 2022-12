Ein Auto auf einem Parkplatz in Rostock steht lichterloh in Flammen. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Rostock Auto brennt - Feuerwehr geht das Löschwasser aus Von Stefan Tretropp | 04.12.2022, 08:57 Uhr

Ein Auto geht in der Nacht zu Sonntag in Rostock in Flammen auf. Die Feuerwehr ist zwar schnell vor Ort, ist aber lange zum Zuschauen verdammt. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.