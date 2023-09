Lesen, wo sonst exotische Gewächse wachsen: Am Freitag, 15. September, lesen die Naturwissenschaftlerinnen der Universität Rostock, Prof. Carolin Retzlaff-Fürst und Dr. Anja Berndt, ab 17 Uhr aus vier ihrer Lieblingsbücher vor – im Kaltgewächshaus des Botanischen Gartens der Universität. Entsprechend der Kulisse und der Profession von Retzlaff-Fürst und Berndt steht dabei die Naturwissenschaft immer wieder im Mittelpunkt. Zugleich erfahren Besucher Wissenswertes über bedeutsame Forscher der Vergangenheit.

Vier Werke rund um die Naturwissenschaften

In Anselm Oelzes Buch „Wallace“ geht es um den britischen Naturforscher Alfred R. Wallace, der im Schatten Charles Darwins ebenfalls neue Gedanken zur Evolutionstheorie entwickelte und mit Darwin sogar im Austausch stand.

In ihrem Buch „Pflanzenjäger“ widmen Kej Hielscher und Renate Hücking der deutschen Naturforscherin Amalie Dietrich ein Kapitel, deren Wirken in Australien schon Thema in den wöchentlichen Comics „Amalie“ in der Zeitschrift „Für Dich“ in den 70er-Jahren war.

Was wohl passiert sein könnte, wenn sich Karl Marx und Charles Darwin am Ende ihres Lebens begegnet wären, dieses Szenario entwickelt Ilona Jerger in ihrem Roman „Und Marx stand still in Darwins Garten“.

Im vierten Werk „Eine Frage der Chemie“, aus dem an diesem Abend gelesen wird, erzählt Bonnie Garmus die Geschichte der Chemikerin Elisabeth Zott, die sich in den 60er-Jahren trotz ihrer wissenschaftlichen Qualifikation mit einer US-Kochshow über Wasser halten muss, was jedoch ebenfalls viel mit Chemie zu tun hat.

Die Lesung beginnt um 17 Uhr und wird vom Freundeskreis Botanischer Garten Rostock veranstaltet. Der Eintritt ist frei.