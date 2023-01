Foto: Georg Scharnweber Verschwörungsmythen Auftritt von Schweizer Historiker in Rostock wirft Fragen auf Von Malte Fuchs | 23.01.2023, 17:30 Uhr

Der Schweizer Historiker Daniele Ganser will in der Rostocker Stadthalle einen Vortrag halten. Was auf den ersten Blick unverfänglich wirkt, wirft jedoch Fragen auf. Grund dafür: Er fiel in der Vergangenheit immer wieder mit bemerkenswerten Verschwörungsmythen auf.