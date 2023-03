Die Strecke zwischen Berlin und Rostock wird für höhere Geschwindigkeiten bis zu 160 Stundenkilometern ausgerüstet. Im Zuge dieses Projekts wird auch am Bahnhof Bramow gearbeitet. Symbolfoto: Deutsche Bahn AG up-down up-down Bauarbeiten in Rostock Wann Anwohner nachts mit Baulärm rechnen müssen Von Antje Kindler | 12.03.2023, 12:55 Uhr

Die Deutsche Bahn erneuert aktuell am Bahnhof Bramow in Rostock die Schienen und Weichen. An diesen Tagen kommt es auch nachts zu Lärm und Erschütterungen während der Arbeiten.