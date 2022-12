Sänger Marteria kommt nach Hause: Am 1. und 2. September tritt der Rostocker im Ostseestadion seiner Heimatstadt auf. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Veranstaltungen in 2023 Musik in der Hansestadt: Auf diese Konzerte können sich die Rostocker freuen Von Caroline Bothe | 27.12.2022, 18:24 Uhr

Das neue Konzertjahr in Rostock ist schon in greifbarer, bald ab Januar dann auch in hörbarer Nähe. Viele nationale aber auch internationale Musiker treten in der Hansestadt auf: Von Marteria über Fettes Brot bis hin zu Bonnie Tyler ist für jedes Ohr etwas dabei.