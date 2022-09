Die A19 verbindet schon seit Jahrzehnten Rostock mit Berlin. Foto: dpa-Zentralbild/Stefan Sauer up-down up-down Anschlussstelle Rostock-Süd Bauarbeiten am Dienstag auf der Autobahn 19 geplant Von Malte Fuchs | 11.09.2022, 13:39 Uhr

Die bundeseigene Autobahn GmbH kündigt Reparaturen an der Anschlussstelle Rostock-Süd am Dienstag an. Die Ausfahrt Rostock-Süd wird dafür voll gesperrt.