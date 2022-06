Pendler, die nach Rostock wollen, nehmen vermehrt den Umweg über Sildemow. FOTO: Malte Fuchs Pendlerverkehr nach Rostock Sildemower leiden unter Goethebrücken-Sperrung Von Malte Fuchs | 20.06.2022, 16:18 Uhr

Wer von der Südstadt in die Stadtmitte möchte, nutzt wegen der Bauarbeiten an der Rostocker Goethebrücke mitunter Schleichwege wie die schmale Landstraße, die sich vom Südblick durch blühende Felder in die Nähe des Rostocker Bahnhofes schlängelt. Anwohner sind vom neuen Ansturm an Pendlern nicht begeistert.