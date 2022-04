Der Angeklagte sagte in den bisherigen Verhandlungen, dass er an das genaue Geschehen keine Erinnerung habe. FOTO: Stefan Tretropp Prozess in Rostock Angeklagter Torsten B. aus Bützow durch Gutachten stark belastet Von Ise Alm | 06.04.2022, 15:53 Uhr

Torsten B. soll seinen Vater derart heftig angegriffen haben, dass dieser später starb. Der Angeklagte gibt an, dass er alkoholbedingt keine Erinnerung an den Ablauf des Geschehens am Abend hat.