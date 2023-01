Die Schwestern Silke und Doreen gehen mit Mama Lindi und Tochter Ashley gemeinsam in die kühle Ostsee. Foto: Maria Pistor up-down up-down Anbaden am Neujahrstag Rostocker Seehunde springen in die kalte Ostsee in Warnemünde Von Maria Pistor | 01.01.2023, 17:56 Uhr

Es ist ein Gaudi und ein fester Termin zum Jahresauftakt am Neujahrstag in Warnemünde. Touristen und Einheimische bewundern die Frauen, Männer und Kinder des Vereins Rostocker Seehunde, die dann unerschrocken in die kalte Ostsee springen.