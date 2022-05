In Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg werden entgegen vorheriger Pläne doch keine Amazon-Pakete im eigenen Logistikzentrum sortiert. FOTO: Rich Pedroncelli Nach Rückzug aus Upahl Wie geht es mit den Amazon-Plänen in Rostock weiter? Von Malte Fuchs | 10.05.2022, 17:10 Uhr

Groß war die Verwunderung Mitte April in Upahl in Nordwestmecklenburg: Amazon kündigte damals überraschend seinen Rückzug an. Ergeben sich durch diese Entscheidung auch Konsequenzen für die Standorte in und um Rostock?