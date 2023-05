Die Polizei Rostock sucht Zeugen nach einem Angriff am Werftdreieck. Symbolfoto: Rene Traut/imago images/dpa up-down up-down Rostock Polizei sucht Zeugen zu Angriff und Raub am Werftdreieck Von Haley Hintz | 19.05.2023, 06:16 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Werftdreieck in Rostock zu einem Landfriedensbruch in Verbindung mit einem Raubdelikt.