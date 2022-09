Abendstimmung an der Ostseeküste. Am Donnerstag gibt es um 18 Uhr Musik von der Galerie des Leuchtturms. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild up-down up-down In Gedenken an Leuchtturm-Chef Klaus Möller Zum Weltschifffahrtstag gibt es Musik vom Wahrzeichen in Warnemünde Von Maria Pistor | 27.09.2022, 16:49 Uhr

Wie im Vorjahr findet am letzten Donnerstag im September der Weltschifffahrtstag statt. Am vergangenen World Maritime Day wurde der Leuchtturm in blaues Licht gehüllt. In diesem Jahr gibt es Musik vom Wahrzeichen.