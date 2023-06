Die Rostockerinnen Sarah (l.) und Elena waren das erste Mal beim Am Meer Festival in Warnemünde. Foto: Maria Pistor up-down up-down Festival Am Meer gestartet Rostocker tanzen zu House und Techno im Sandstrand von Warnemünde Von Maria Pistor | 02.06.2023, 19:03 Uhr

Das von Markgrafenheide nach Warnemünde verlegte Am Meer Festival erlebte am Freitag seinen Auftakt am Strandaufgang 1. Auch am Sonnabend können Musikbegeisterte noch Festivalluft an der Ostsee genießen.