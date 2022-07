Joho-Küchenchef Georg Trampler (l.) mit Koch Martin Prüter und einem Broiler namens Dauerliebling mit Joho-Salat und krossen Ackerfritten zum Preis von 17,90 Euro. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Braungebrannt, knusprig und lecker Joho-Broiler eröffnet Restaurant in Warnemünde Von Maria Pistor | 28.07.2022, 17:08 Uhr

Am Alten Strom 109 in Warnemünde gibt es seit Donnerstag ein neues Lokal mit Potenzial zur Kultadresse. In der Joho-Broilerbar gibt es das, was viele lieben: Broiler, Kultklassiker aus DDR-Zeiten, stehen mit auf der Karte.