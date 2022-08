Treten zusammen auf: Anne Fuchs Mertens mit ihrem Mann Ralf Fuchs und Kantor Sven Werner (oben r.). FOTO: Greta Stigge up-down up-down Konzerte am Wochenende „Peter und der Wolf“ und Käpt‘n Alfred gastieren in Warnemünde Von Maria Pistor | 05.08.2022, 16:54 Uhr

Wer Musik liebt, kann sich am Wochenende gleich doppelt freuen: Zum einen wird „Peter und der Wolf – ein musikalisches Märchen“ in der Kirche aufgeführt und zum anderen steht ein weiteres Konzert der Reihe Meeresbrise im Kurhausgarten an.