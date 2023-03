Auf der Messe werden auch verschiedene Hausmodelle vorgestellt. Archivfoto: dpa-Zentralbild/Bernd Wüstneck up-down up-down Start am 10. März in Rostock Bauwillige können sich auf Eigenheim-Messe Tipps von den Profis holen Von Antje Kindler | 09.03.2023, 16:42 Uhr

Am 10. März startet die 24. „Bauen & Sanieren – Eigenheim“ in Rostock. Die Fachausstellung in Schmarl ist Treffpunkt für Profis, Bauherren, Bauinteressenten und Immobilienbesitzer.