Das alte Kulturhaus in Markgrafenheide sollte einst ein Kulturprojekt werden. Zehn Jahre stand es leer, jetzt wird es abgerissen. Hier entstehen Eigentumswohnungen. Foto: Andreas Bankonier up-down up-down Markgrafenheide Altes Kulturhaus muss für Wohnungen weichen Von Maria Pistor | 15.11.2022, 16:52 Uhr

Einst sollten in dem ehemaligen Kulturhaus in Markgrafenheide Ateliers und Wohnungen für Künstler entstehen. Nach zehn Jahren kommt es anders. Was geplant ist.