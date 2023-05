Das Alpen-Chalet am Rostocker Stadthafen hat gerade eröffnet. Inhaber Bernd Oehm hat sich damit einen Traum erfüllt. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Chalet O in Neptunallee eröffnet Eine Alpenhütte an den Rostocker Stadthafen gezaubert Von Jens Griesbach | 16.05.2023, 16:56 Uhr

Den Sonnenuntergang über der Warnow genießen und dabei in einem exklusiven Alpen-Chalet sitzen? Das geht jetzt auf einem Dach in der Neptunallee im Rostocker Stadthafen. Was der Erfinder Bernd Oehm hier alles vorhat.