Am späten Freitagabend, 25. August, gegen 23.20 Uhr verunglückte ein Moped-Fahrer auf der Landesstraße 39 bei Kessin. Der 22-jährige Fahrer war laut Polizei in Richtung Rostock unterwegs und stürzte. Bei dem Unfall erlitt der Moped-Fahrer Gesichtsverletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 22-Jährigen und brachte ihn ins Rostocker Uniklinikum.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. In der Rostocker Uniklinik wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizisten stellten den Führerschein des sich noch in der Probezeit befindenden 22-Jährigen sicher, fertigten eine Strafanzeige und setzten die Fahrerlaubnisbehörde über die Trunkenheitsfahrt in Kenntnis. Der Unfallschaden am Moped wird auf etwa 500 Euro geschätzt.